HSV: Personallage vor Topspiel verbessert

Hamburg (dpa/lno) –

Rechtzeitig zum Rückrunden-Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga mit dem Top-Spiel gegen den 1. FC Köln hat sich die Personalsituation beim Hamburger SV entspannt. Zur Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) kann der neue Cheftrainer Merlin Polzin auf die wieder genesenen Stürmer Davie Selke, Ransford Königsdörffer sowie Verteidiger Sebastian Schonlau und Torwart Daniel Heuer Fernandes setzen.

Zehn-Tore-Mann Selke wird voraussichtlich in der Startelf stehen. An Heuer Fernandes‘ Einsatz bestand ohnehin kein Zweifel. Königsdörffer könnte für Selke im Laufe des Spiels eingewechselt werden. Ob Kapitän Schonlau von Beginn an dabei ist, ist nach seiner gerade überstandenen Grippe eher fraglich.

Der HSV kann Tabellenführer werden

«Natürlich ist es ein absolutes Highlight-Spiel. Und wir wollen das Ganze auch so angehen und so bewerten, weil die Jungs einfach richtig Bock haben auf das Spiel», sagte Polzin auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Der 34-Jährige war kurz vor Weihnachten vom Interims- zum Cheftrainer befördert worden. In den vier Spielen seit der Trennung von seinem Vorgänger Steffen Baumgart hatte er acht Punkte geholt. Durch das 5:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth zum Hinrunden-Abschluss sprang der HSV noch auf den dritten Tabellenplatz. Mit einem Erfolg gegen die Kölner wie in der Hinrunde können die Hamburger zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernehmen.