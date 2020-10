HSV peilt gegen Aue Drittsieg an: Kinsombi und Kittel fehlen

Drei Mund-Nasen-Schutzmasken in den Farben des Hamburger SV. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV strebt im dritten Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga seinen dritten Sieg an. Nach den Erfolgen über die Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf (2:1) und SC Paderborn (4:3) gastiert am heutigen Sonntag der FC Erzgebirge Aue beim HSV, der mit einem Dreier seine Spitzenposition untermauern möchte. Neben Josha Vagnoman (Bänderriss im Sprunggelenk) und Rick van Drongelen (Kreuzbandriss) stehen auch David Kinsombi (Faserriss in der Wade) und Sonny Kittel (Folgen eines grippalen Infekts) nicht zur Verfügung. Nach 1000 Fans gegen Düsseldorf sind trotz Corona gegen Aue diesmal 4500 Zuschauer im Volksparkstadion zugelassen.

