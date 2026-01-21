HSV ohne personelle Ausfälle beim Rivalen FC St. Pauli

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV tritt ohne kurzfristige personelle Ausfälle beim Rivalen FC St. Pauli im einzigen Stadtderby in der Fußball-Bundesliga an. Bis auf den wechselwilligen Abwehrspieler Guilherme Ramos und den noch weiter fehlenden Kapitän Yussuf Poulsen stehen Trainer Merlin Polzin für die brisante Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) alle Spieler zur Verfügung.

«Stadtduelle an sich sind ja schon mal etwas Besonderes. Die finden auch in Deutschland nicht ganz so häufig statt und auch in dieser Saison dann nur bei uns hier in Hamburg, was dann per se schon etwas sehr Spezielles ist», sagte Trainer Polzin.

St. Pauli hat Druck

Während der HSV sportlich etwas besser da steht, hat der Tabellenletzte FC St. Pauli mächtig Druck. Für den Kiez-Club ist das 113. Stadtderby gegen den ungeliebten Rivalen so wichtig, weil St. Pauli im Abstiegskampf einen wichtigen Befreiungsschlag erreichen kann. Denn bei einem Sieg könnte der Stadtteilverein den Abstand auf den aktuellen Tabellen-14. HSV auf zwei Punkte verkürzen.

Der HSV will das verhindern und sich für das unangenehme 0:2 in der Hinrunde revanchieren. Nicht nur aufgrund der Tabellensituation, sondern auch wegen des Hinspiels sei «das schon Motivation genug», sagte Polzin. «Ich bin fest davon überzeugt, weil ich es jeden Tag im Training sehe, weil ich sehe, wie die Mannschaft sich entwickelt hat und wie sie mittlerweile auftritt, dass es eine andere HSV-Mannschaft sein wird als im Hinspiel», sagte Polzin.