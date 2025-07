HSV-Niederlage vor Rekord-Auswärtskulisse

Kopenhagen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat sein Rekord-Testspiel gegen den FC Kopenhagen verloren. Begleitet von 8.000 mitgereisten Fans unterlag der Aufsteiger im Kopenhagener Parken Stadion gegen den dänischen Meister mit 0:1 (0:1) und verlor im dritten Vorbereitungsspiel erstmals. So viele Fans hatten den HSV noch nie bei einem Testspiel unterstützt.

Auf Neuzugang Nicolas Capaldo verzichtete Trainer Merlin Polzin. Der argentinische Mittelfeldspieler pausierte nach einem Zehenbruch und später Anreise aus Südamerika noch. Dafür standen in Ryan Philippe, Nicolai Remberg und Jordan Torunarigha gleich drei neue Spieler in der Startelf.

Kopenhagen vergibt Elfmeter

In einer sehenswerten Partie und einer guten Leistung des HSV kamen die Gastgeber früh durch Jordan Larsson, dem Sohn des früheren schwedischen Nationalspielers Henrik Larsson, zum 1:0 (10. Minute). Victor Froholdt vergab zudem einen Strafstoß, den der 17-Jährige über das Tor schoss. In der Kopenhagener Elf standen die früheren Profis Youssoufa Moukoko und Thomas Delaney.

Die riesige Unterstützung für den HSV geht auf eine Fan-Freundschaft zurück, die in der Saison 2005/2006 begann. Damals spielten beide Clubs im UEFA-Cup gegeneinander, der mittlerweile Europa League heißt. Unter dem Motto «Alle in Blau» hatte eine Fangruppe der Hamburger dazu aufgerufen, nach Kopenhagen zu reisen. Bereits am Vormittag hatten sich die Fans beider Clubs in der Stadt getroffen und gingen gemeinsam zum Stadion.

Verspäteter Anpfiff und Unterbrechungspause

Der Anpfiff erfolgte 18 Minuten später, weil viele Fans im Stau standen, dennoch kamen nicht alle rechtzeitig ins Stadion. Zudem musste die Partie in der ersten Halbzeit mehrere Minuten unterbrochen werden, weil Feuerwerkskörper für dichten Nebel im Stadion sorgten.