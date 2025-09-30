HSV-Neuzugang Vieira für zwei Spiele gesperrt

Berlin (dpa) –

Nach dem Platzverweis muss der Hamburger SV für die kommenden beiden Partien auf Spielmacher Fabio Vieira verzichten. Das teilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds mit.

Vieira war beim 0:0 beim 1. FC Union Berlin wegen eines rohen Spiels des Feldes verwiesen worden. Der Portugiese war an der Mittellinie mit gestrecktem Bein gegen Leopold Querfeld eingestiegen.

HSV stimmt Antrag des Kontrollausschusses nicht zu

Der HSV hatte auf Milde und nur auf die Mindeststrafe von einem Spiel Sperre gehofft und dem Antrag des Kontrollausschusses nicht zugestimmt.

«Ich gehe fest davon aus, dass natürlich die Dynamik der Szene noch mal bewertet wird, dass man sieht, wie Fabio zurückzieht, dass er den Gegner nicht am Kopf trifft», hatte Trainer Merlin Polzin am Sonntagabend nach dem Aufreger gesagt.

Der vom FC Arsenal ausgeliehene Vieira wird damit in den Partien am Sonntag gegen den 1. FSV Mainz 05 und am 18. Oktober bei RB Leipzig zusehen müssen.