HSV nach Sieg über Karlsruhe Tabellenführer

Hamburgs Lukas Hinterseer jubelt nach seinem Treffer. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa) – Aufstiegskandidat Hamburger SV bleibt im neuen Jahr unbesiegt. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking bezwang am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga den Karlsruher SC mit 2:0 (0:0) und feierte den dritten Sieg binnen zehn Tagen. Damit übernahmen die Norddeutschen zumindest für einen Tag die Tabellenführung vor Arminia Bielefeld, die erst am Sonntag spielt. Vor 49 581 Zuschauern im Volksparkstadion erzielte Lukas Hinterseer beide Tore (67. Minute, 81.).

Die Karlsruher bleiben ein gerngesehener Gast in Hamburg. Seit nunmehr neun Gastspielen haben die Badener nicht gewonnen. Die Mannschaft von Interimscoach Christian Eichner versackt im Tabellenkeller: Seit sechs Spielen ist der Vorletzte sieglos.

Die überlegenen Hamburger präsentierten sich in Spiellaune, stellten die Zuschauer jedoch auf eine Geduldsprobe. Gleich fünf Chancen in der ersten Halbzeit vergaben sie. Auch der KSC hatte zwei Möglichkeiten durch Marc Lorenz (21., 37.). Den Gastgebern fehlte gegen die vielbeinige KSC-Abwehr häufig Tempo und Präzision. Erst ein Querschläger von Lorenz ebnete den Weg zum Sieg.

Vor der Partie hatte es ein Novum im deutschen Fußball gegeben. Erstmals wurde in einem Stadion außerhalb des Zuschauerbereichs kontrolliert Pyrotechnik abgebrannt. Zehn Fans aus dem Ultra-Lager zündeten unter Überwachung von Sicherheitskräften zehn Rauchtöpfe. Die Aktion gilt als Testlauf für den gesamten bezahlten Fußball.

