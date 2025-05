HSV nach Aufstieg: Wie geht es mit Selke weiter?

Hamburg (dpa/lno) –

Davie Selke gehört als bester Torschütze und Mentalitätsspieler zu den Garanten des Aufstiegs vom Hamburger SV. Durch die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga verlängerte sich der Vertrag des 30-Jährigen automatisch um ein weiteres Jahr bis 2026. Doch mehreren Medienberichten zufolge will er unbedingt langfristig verlängern.

«Ich glaube, wir setzen uns hin, wenn der ganze Trubel ein bisschen weniger geworden ist. Und dann werden wir sehen», sagte Selke nach der 6:1-Gala gegen den SSV Ulm und den damit verbundenen Aufstiegsfeierlichkeiten.

Selke: «Bin echt richtig stolz»

Die schon vor Monaten begonnenen Gespräche beider Seiten zur Zukunft des Offensivmanns waren zuletzt ins Stocken geraten. Laut «Hamburger Abendblatt» will Selke einen Dreijahresvertrag, den der Club ihm bislang jedoch nicht anbieten wollte.

Der Bundesliga-erfahrene Selke war zum Beginn der Saison vom 1. FC Köln in die Hansestadt gewechselt. Er führt bei noch einem verbleibenden Spieltag mit 22 Treffern die Torschützenliste der 2. Liga an – und hat zusätzlich durch seine Führungsstärke innerhalb der Mannschaft einen großen Anteil am Aufstieg.

«Ich bin auch schon ein paar Jahre dabei und das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich bin echt richtig stolz, dass ich das hier miterleben durfte», schwärmte er nach der umjubelten Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs.