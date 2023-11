HSV muss gegen Magdeburg auf Verteidiger Ramos verzichten

Hamburg (dpa) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Spiel gegen den 1. FC Magdeburg auf Verteidiger Guilherme Ramos verzichten. Der 26-Jährige konnte am Freitag am Abschlusstraining für die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) im Volksparkstadion nicht teilnehmen. Ramos hat muskuläre Probleme im Adduktorenbereich. Für ihn wird voraussichtlich Stephan Ambrosius in die Innenverteidigung neben Dennis Hadzikadunic rücken. Der eigentliche Stamm-Verteidiger und Kapitän Sebastian Schonlau fällt schon seit Wochen aus.