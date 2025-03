HSV: Mögliche Glatzel-Rückkehr gegen Düsseldorf

Hamburg (dpa) –

Torjäger Robert Glatzel steht vor seinem Comeback beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Fast fünf Monate nach seiner Operation wegen eines Sehnenabrisses im Hüftbereich wird der 31-Jährige für das Spiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) wieder bereit für den Kader sein.

«Bobby ist wieder voll im Training. Er ist definitiv wie alle anderen Spieler auch, die am Trainingsbetrieb teilgenommen haben, ein Kandidat für den Kader und für die Startelf», sagte Cheftrainer Merlin Polzin bei der Spieltag-Pressekonferenz.

Glatzel-Ersatz Selke funktioniert

Glatzel war nach monatelanger Reha vor zwei Wochen wieder in das Training eingestiegen. Einsätze in den Spielen gegen den 1. FC Kaiserslautern (3:0) und beim SC Paderborn (0:2) wären für ihn zu früh gekommen.

In seiner Abwesenheit hatte Davie Selke die Rolle des Torlieferanten übernommen. Der 30-Jährige führt die Zweitliga-Torschützenliste gemeinsam mit dem Magdeburger Martijn Kaars mit 16 Treffern an. Bis zu seiner Verletzung hatte Glatzel in sechs Spielen siebenmal getroffen.

Polzins Wiedersehen mit seinem Förderer

Für Polzin wird das Spiel gegen die Düsseldorfer ein besonderes sein. Erstmals trifft der 34-Jährige als Cheftrainer auf seinen langjährigen Begleiter und Förderer Daniel Thioune (50). Polzin hatte unter dem heutigen Fortuna-Trainer über lange Zeit beim VfL Osnabrück und beim Hamburger SV (Saison 2020/2021) gearbeitet.

Vor dem 25. Spieltag steht der HSV weiter auf Platz eins. Am vergangenen Sonntag hatten die Hanseaten in Paderborn im elften Spiel unter Polzin erstmals verloren. Die Düsseldorfer liegen als Tabellensiebter nur vier Zähler dahinter und dürfen sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen.