HSV mit zwei Top-Spielen im März

Hamburg (dpa/lno) –

Das zweite Duell der Bundesliga-Aufsteiger in dieser Saison findet als Samstagabend-Flutlichtspiel am 14. März im Volksparstadion statt. Die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln wird um 18.30 Uhr angepfiffen. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga hervor. Im Hinspiel hatten sich die Kölner mit 4:1 durchgesetzt.

Zwei Wochen später muss der HSV zum nächsten Top-Spiel bei Borussia Dortmund (21. März, 18.30 Uhr) antreten. Ebenfalls terminiert wurde das HSV-Spiel beim VfL Wolfsburg. Die Partie des 25. Spieltags beginnt am 7. März um 15.30 Uhr.

Erst Frankfurt, dann Gladbach – in fünf Tagen

Der FC St. Pauli spielt am 8. März (15.30 Uhr) am Millerntor gegen Eintracht Frankfurt und muss nur fünf Tage später am 13. März (20.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach antreten. Neun Tage später gastiert der FC Freiburg am Millerntor – die Begegnung des 27. Spieltags wird am 22. März (17.30 Uhr) angepfiffen.