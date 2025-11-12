HSV mit klarem Testspielsieg gegen Groningen

12. November 2025 14:24
Bakery Jatta traf mal wieder für den HSV. Christian Charisius/dpa
Bakery Jatta traf mal wieder für den HSV. Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger SV hat ein Testspiel gegen den niederländischen Club FC Groningen klar für sich entschieden. Die Hanseaten setzten sich gegen den Tabellensechsten der Ehrendivision mit 6:3 (3:0) durch.

Vor der Pause trafen Emir Sahiti, Immanuel Pherai und Bakery Jatta für den HSV. Nach dem Seitenwechsel agierte der Fußball-Bundesligist in der Defensive etwas nachlässiger, sodass die Niederländer zu drei Treffen kamen. In Gefahr geriet der HSV-Sieg aber nicht. Erneut Sahiti, Ransford-Yeboah Königsdörffer und Guilherme Ramos erzielten die weiteren Treffer für die Gastgeber.

Nach der Länderspielpause geht es für die Hamburger in der Bundesliga mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg weiter.

© dpa-infocom, dpa:251112-930-283000/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite