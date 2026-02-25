HSV-Meistertorwart Schnoor gestorben

Hamburg (dpa/lno) –

Der ehemalige HSV-Torwart Horst Schnoor ist tot. Wie der Hamburger SV mitteilte, starb das Mitglied seiner Meister-Mannschaft von 1960 im Alter von 91 Jahren. Der Fußball-Bundesligist würdigte Schnoor im Nachruf auf seiner Homepage als «einen der bedeutendsten Torhüter» seiner Vereinsgeschichte.

Der gebürtige Hamburger stand von 1952 bis 1967 im HSV-Tor und bestritt 507 Pflichtspiele. Neben der deutschen Meisterschaft gewann er zehnmal den Oberliga-Titel und holte 1963 den DFB-Pokal. 139 Mal spielte er zu null – so oft wie kein anderer HSV-Schlussmann. 1963 war er auch beim ersten Bundesliga-Spiel des HSV dabei. Die 2022 gestorbene HSV-Legende Uwe Seeler beschrieb seinen Mannschaftskollegen einst als «Mann der tausend Hände».

Dem HSV blieb er auch nach seiner Spielerlaufbahn eng verbunden. Bis ins hohe Alter war er regelmäßiger Besucher der Heimspiele im Volksparkstadion.