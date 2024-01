William Mikelbrencis (r) in Aktion. Daniel Karmann/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss in der nächsten Zeit auf Abwehrspieler William Mikelbrencis verzichten. Wie die «Bild» und das «Hamburger Abendblatt» am Mittwoch berichteten, fällt der Franzose etwa fünf Wochen aus. Laut «Bild» hat sich der 19-Jährige zwei Außenbänder im Sprunggelenk gerissen. Mikelbrencis war im Sommer 2022 zum HSV gewechselt und kommt in der laufenden Zweitliga-Saison auf sechs Einsätze.