HSV mehrere Monate ohne verletzten Rössing-Lelesiit

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV muss lange Zeit auf Offensivspieler Alexander Rössing-Lelesiit verzichten. Der 19 Jahre alte Norweger zog sich im Stadtderby beim FC St. Pauli einen Riss der Syndesmose im rechten Sprunggelenk zu. Er wird dem Club deswegen mehrere Monate fehlen, wie der Fußball-Bundesligist zwei Tage nach dem 0:0 beim Rivalen mitteilte.

Weitere Untersuchungen sollen zeigen, ob der junge Profi möglicherweise auch operiert werden muss. Rössing-Lelesiit war früh in der Partie gefoult worden und musste nach knapp 14 Minuten ausgewechselt werden. Im Dezember fehlte der norwegische Juniorennationalspieler schon in mehreren Spielen wegen eines Muskelfaserrisses.