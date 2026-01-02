HSV kehrt aus der Winterpause zurück

Hamburg (dpa/lno) –

Bundesliga-Austeiger Hamburger SV kehrt am Freitag nach zwölftägiger Winterpause zurück auf den Platz. Das Team trifft sich zunächst um 13.00 Uhr zu einem gemeinsamen Essen, ehe zwei Stunden später das öffentliche Traning startet, wie der Club mitteilte. Auch die beiden Einheiten am Wochenende ab 11.00 Uhr sind für Fans der Norddeutschen zugänglich.

Trainer Merlin Polzin will die zuletzt verletzten Profis Robert Glatzel, Jean-Luc Dompé und Alexander Røssing-Lelesiit nach und nach wieder ins Teamtraining integrieren. Auch der monatelang verletzte Leih-Profi Warmed Omari strebt laut Mitteilung des Clubs eine zeitnahe Rückkehr ins Mannschaftstraining an. Schwer wiegt weiter der erneute Ausfall von Kapitän Yussuf Poulsen, der noch lange wegen einer Sprunggelenksverletzung zuschauen muss.

Spiele gegen Freiburg und Leverkusen stehen an

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky), den 10. Januar, reist der HSV-Tross zum SC Freiburg. Drei Tage später ist Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen am Dienstag (20.30 Uhr) zum letzten Spiel der Hinrunde zu Gast im Volksparkstadion.

Besonders dürfen sich die Fans der Hanseaten auf den 23. Januar freuen: Dann steht das zweite Derby in dieser Saison beim Stadtrivalen FC St. Pauli an.