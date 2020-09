HSV-Keeper Pollersbeck wechselt zu Olympique Lyon

Torwart Julian Pollersbeck trinkt im Training aus zwei Flaschen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Torhüter Julian Pollerbeck vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat beim siebenmaligen französischen Meister Olympique Lyon einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Das teilten die Hamburger am Freitag nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) mit. Der 26-jährige Pollersbeck, dessen Vertrag beim HSV ursprünglich noch bis zum Sommer nächsten Jahres laufen sollte, war nur noch die Nummer drei in Hamburg. Der U21-Europameister von 2017 bestritt in seinen drei Jahren beim HSV 51 Pflichtspiele.

