HSV: Katterbach fällt nach Kreuzbandriss monatelang aus

Hamburg (dpa) –

HSV-Profi Noah Katterbach hat sich im Training das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen und wird dem Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga fehlen. Der 22-Jährige habe sich am Donnerstag «nach einer unglücklichen Verdrehung des Knieapparats» verletzt, teilte der Verein mit. Die genaue Diagnose erfolgte am Freitag.

Der U21-Nationalspieler wurde in der Winterpause vom Bundesligisten 1. FC Köln bis zum Saisonende ausgeliehen und erwies sich als Verstärkung. Er kam bislang auf elf Einsätze für den HSV. Der Linksverteidiger hat mehrfach betont, er wolle gern auch über die Saison hinaus in Hamburg bleiben. Der Tabellendritte spiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg.