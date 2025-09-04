HSV kassiert Testspiel-Pleite gegen Hannover 96

Hamburg (dpa) –

Bundesligist Hamburger SV hat das Testspiel gegen Hannover 96 verloren. Auf dem Trainingsplatz 6 am Volksparkstadion unterlagen die Hanseaten dem Zweitliga-Spitzenreiter aus der niedersächsischen Landeshauptstadt mit 1:3 (0:2).

Waniss Taibi (41. Minute), Jannik Rochelt (44.) und Kolja Oudenne (61.) trafen für Hannover. Für die Gastgeber schaffte Robert Glatzel (73.) per Foulelfmeter lediglich den Anschlusstreffer. Die Mannschaft von 96-Trainer Christian Titz, der 2018 mit dem HSV aus der Bundesliga abgestiegen war, zeigte die bessere Spielanlage und war vor allem gegen Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Hälfte das bessere Team.

In der 60. Minute kamen sowohl Sambi Lokonga als auch Fábio Vieira zu ihren ersten Minuten im HSV-Trikot. Der Belgier und der Portugiese waren erst am Montag zum Ende der Transferperiode verpflichtet worden. Entscheidenden Einfluss auf das Spiel hatten sich nicht mehr.

Dem HSV steht nach der Länderspielpause am 13. September (18.30 Uhr/Sky) der schwere Gang zu Rekordmeister Bayern München bevor. Hannover 96 empfängt um 20.30 Uhr (Sky und Sport1) Hertha BSC.