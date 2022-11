HSV kraft- und ideenlos: «Wenig bis gar nichts gelungen»

Fürth (dpa/lno) –

Es war ein bitterer Abend für den Hamburger SV. Der Leidenschaft und Bissigkeit von Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth hatte der HSV nicht viel entgegenzusetzen. Es fehlten Ideen, Kreativität und Präzision. So kassierten die Norddeutschen am Mittwoch mit einem 0:1 (0:1) ihre zweite Auswärtsniederlage dieser Saison und verpassten damit den Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga.

Die Hamburger bleiben allerdings Tabellenzweiter hinter Darmstadt 98 und einen Punkt vor dem 1. FC Heidenheim. «Es gibt Tage, an denen man nichts hinkriegt», sagte Trainer Tim Walter. «Wir haben heute keine Energie auf den Platz bekommen. In beiden Spielhälften ist uns wenig bis gar nichts gelungen.»

Greuther Fürth erlebt dagegen eine Art Frühling im Herbst. Mit ihrem neuen Trainer Alexander Zorniger holten sie in dessen dritten Spiel den dritten Sieg. U19-Nationalspieler Armindo Sieb hatte die Gastgeber nach sehenswerter Kombination in Führung gebracht (8. Minute). Auch die beiden Spiele zuvor hatte Fürth mit 1:0 gewonnen. Alle drei Tore erzielte Sieb.

Der HSV hatte in den letzten Minuten einen Mann mehr auf dem Platz, weil der Fürther Timothy Tillman nach rüdem Foul an Xavier Amaechi die Rote Karte (88.) sah. Doch auch die Vorlage konnten die Norddeutschen nicht nutzen. «Wir haben alles vermissen lassen. Wir haben es einfach nicht verdient, zu gewinnen», bekannte Torhüter Daniel Heuer Fernandes. Was in der ersten Halbzeit noch Hoffnungen auslöste, war im zweiten Durchgang nur noch ein laues Lüftchen. Den Hamburgern fehlten Kraft und Zugriff.

Drei Tage vor dem Jahresausklang in dieser Saison hatten die Hamburger nicht ihren Rhythmus gefunden. Das frühe Pressing der Fürther in der gegnerischen Hälfte behagte den Gästen nicht. Sie leisteten sich Fehler und wurden früh bestraft. In seinem 50. Spiel als HSV-Coach sah Tim Walter, wie ein vermeintliches Kopfballtor durch Robert Glatzel wegen Abseitsstellung keine Anerkennung fand (25.).

Die lauf- und kampfstarken Mittelfranken hatten in der zweiten Halbzeit weitere Chancen, die Führung auszubauen. Erneut zeigte Daniel Heuer Fernandes im Tor der Hamburger eine starke Leistung. Seine Vorderleute erreichten aber keine Normalform. «Das war überhaupt kein gutes Spiel von uns, insgesamt einfach zu wenig», haderte Kapitän Sebastian Schonlau.

Ausgelassene Stimmung herrschte dagegen bei den Franken. Unter der Führung von Zorniger hat der Bundesliga-Absteiger seine Talfahrt gestoppt und ist von Platz 14 auf Rang neun gesprungen. Drei Siege, dazu dreimal zu null – die Franken geben ein komplett anderes Bild als vor Wochen ab. «Die klaren Torchancen hatten wir», meinte der Coach. Er hatte recht.