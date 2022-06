HSV-Kapitän warnt im Aufstiegsrennen vor «falscher Rechnung»

Hamburg (dpa/lno) –

Kapitän Sebastian Schonlau sieht in der Aufstiegsabsicht des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV keinen Selbstläufer. «Wenn wir sagen, wir sind Dritter geworden und nun, da Werder und Schalke nicht mehr da sind, können wir nur Erster werden, ist das sicherlich die falsche Rechnung», sagte Schonlau der «Bild»-Zeitung (Mittwoch). «Uns muss bewusst sein, es wird wieder eine lange Saison, und alle Gegner wollen uns sicherlich schlagen. Wir müssen in jedem Spiel bereit sein, an die 100 Prozent zu kommen.»

Der 27 Jahre alte Innenverteidiger sieht die offensive Ankündigung des Aufstiegsziels als richtig an. «Es wäre letztlich nach so einer Saison wie zuletzt nicht mehr glaubwürdig, wenn man ein anderes Ziel hätte. Die Truppe strahlt einen unglaublichen Siegeswillen aus. Das wollen wir zeigen. Wir wollen aufsteigen, aber wir wissen auch, was dazugehört», sagte Schonlau.