HSV-Kapitän über Jatta: «Respekt, wie er das wegsteckt»

Hamburg (dpa) – HSV-Kapitän Sebastian Schonlau hat seinen Teamkollegen Bakery Jatta und dessen Umgang mit der Anklageerhebung gelobt. «Ich habe großen Respekt davor, wie er das alles wegsteckt. Man merkt es ihm nicht wirklich an», sagte Schonlau im Interview mit der «Bild» (Freitag) über den Stürmer des Hamburger Fußball-Zweitligisten. «Für uns ist die Sache klar. Baka gehört zu uns und wir stehen voll und ganz hinter ihm.» Die Mannschaft versuche, Jatta zu unterstützen, wo sie könne.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Montag überraschend Anklage vor dem Jugendrichter des Amtsgerichts Altona gegen Jatta erhoben. Dabei geht es um die Identität des Fußballers aus Gambia. Jatta (23) soll laut Anklage eigentlich Bakary Daffeh heißen und zweieinhalb Jahre älter sein. Damit habe er in vier Fällen gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen sowie in einem weiteren Fall «mittelbare Falschbeurkundung» begangen. Die Debatte um Jattas Identität läuft bereits seit mehr als zwei Jahren.

«Ich kenne ihn nun seit einem halben Jahr, sitze in der Kabine genau neben ihm und kann nur sagen, dass Baka ein richtig feiner Kerl ist, der sehr gut integriert ist», berichtete Schonlau. Er persönlich finde es schlimm, was im Moment geschieht. «Seit 2,5 Jahren wird das Thema immer wieder aufgerollt. Dabei geht es um einen Menschen, der gar keinem was getan hat», meinte der 27 Jahre alte Abwehrchef der Hamburger.

Zuvor hatte sich auch HSV-Trainer Tim Walter klar hinter seinen Stürmer gestellt. «Baka ist ein herzensguter Junge. Er ist einer von uns», hatte er gesagt. «Der Verein steht zu ihm. Wir als Team stehen zu ihm. Er weiß, dass wir ihm immer beistehen.» Damit sei alles gesagt.

