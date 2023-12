HSV-Kapitän Schonlau erneut an der Wade verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger SV muss erneut wochenlang auf seinen Kapitän Sebastian Schonlau verzichten. Der Innenverteidiger habe einen Sehnen- und Faszieneinriss in der linken Wade erlitten, teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Schonlau hatte in dieser Saison schon einmal mit einer langwierigen Verletzung in der rechten Wade zu kämpfen.

Der normalerweise unter Trainer Tim Walter gesetzte Führungsspieler kommt aufgrund seiner Verletzungsprobleme auf bislang lediglich vier Einsätze in der laufenden Spielzeit. Schonlau hatte die Hamburger beim letzten Pflichtspiel beim 1. FC Nürnberg (2:0) angeführt, musste in der Nachspielzeit jedoch angeschlagen ausgewechselt werden. Den Start in die Rückrundenvorbereitung wird Schonlau definitiv verpassen. Am 20. Januar (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) trifft der Hamburger SV auf Schalke 04.