HSV ins Trainingslager abgereist: Testspiele in Steiermark

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV ist am Samstag in sein einwöchiges Trainingslager nach Österreich abgereist. In Bad Loipersdorf in der Steiermark will Trainer Tim Walter dem Team den Feinschliff verpassen, um möglichst den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen.

Insgesamt haben 27 Profis – fünf Torhüter und 22 Feldspieler – die Reise in die Alpenrepublik angetreten. Mit im Kader sind auch die vier Nachwuchsspieler Valon Zumberi, Bent Andresen, Omar Megeed und Hannes Hermann. Im Hamburg geblieben sind dagegen die verletzten Bakery Jatta, Anssi Suhonen und Elija Krahn, die Reha-Maßnahmen in der Hansestadt durchführen. Ebenfalls nicht mit dabei ist Marko Johansson. Der 23-jährige Torwart ist für die Klärung seiner sportlichen Zukunft freigestellt und mit einer Gastspiel-Genehmigung ausgestattet worden. Er hält sich in der kommenden Woche in seiner schwedischen Heimat fit.

Neben den täglichen Trainingseinheiten, die auf der Sportanlage in Fürstenfeld stattfinden, stehen zwei Testspiele gegen Hajduk Split (29. Juni) sowie Aris Thessaloniki (1. Juli) auf dem Programm. Das erste Zweitliga-Punktspiel bestreitet der HSV am 17. Juli bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Die Heimspielpremiere folgt am 24. Juli gegen den FC Hansa Rostock. Am 30. Juli geht es in der ersten Pokalrunde zum Drittligisten SpVgg Bayreuth.