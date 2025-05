HSV im Aufstiegs-Endspurt ohne Abwehrspieler Hadzikadunic

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger SV muss in den letzten Spielen des Aufstiegsrennens ohne seinen Abwehrspieler Dennis Hadzikadunic auskommen. Der 26 Jahre alte Bosnier erlitt beim 4:0-Auswärtssieg in Darmstadt einen Teilriss des Innenbandes am rechten Sprunggelenk sowie einen Teilriss des Innenbandes am rechten Knie. Das kam nach HSV-Angaben bei eingehenden Untersuchungen im Hamburger Universitätsklinikum heraus.

Hadzikadunic fehlt dem HSV nun in den beiden letzten Saisonspielen gegen den SSV Ulm 1846 und SpVgg Greuther Fürth sowie in zwei möglichen Relegationsspielen danach. Die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga können die Hamburger aber schon am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) mit einem Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten Ulm perfekt machen.