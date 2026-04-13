HSV im Abstiegskampf: Tiefschlag vor der Derby-Woche

Stuttgart (dpa) –

Daniel Elfadli richtete den Blick schnell wieder nach vorn. «Wir fahren da mit breiter Brust hin – trotz des Spiels heute», sagte der Verteidiger des Hamburger SV über das anstehende Nord-Derby der Fußball-Bundesliga beim SV Werder Bremen am kommenden Samstag. Im Kampf um den Ligaverbleib dürfte es für beide Teams richtungsweisend werden. Der HSV musste am Sonntag aber erst mal noch einen gewaltigen Tiefschlag verdauen.

«Wir hätten uns mehr wehren müssen», sagte Elfadli nach der 0:4 (0:2)-Pleite beim VfB Stuttgart ganz offen. In der ersten Halbzeit hätten die Hanseaten «zu wenig Emotionalität gezeigt» und den Gegner durch individuelle Fehler mitunter «eingeladen». Im zweiten Durchgang war es kaum besser geworden.

Muheim und Vuskovic vor Rückkehr

Sicher: Die Leistungsträger Miro Muheim (gesperrt) und Luka Vuskovic (angeschlagen) fehlten der HSV-Defensive. Als Begründung für den schwachen Auftritt in Stuttgart reichte das Elfadli aber nicht. Man müsse in der Lage sein, auch mehrere Umstellungen zu kompensieren, mahnte der 29-Jährige an.

Gegen Werder sind Muheim und Vuskovic ziemlich wieder dabei. «Vollgas», heiße die Devise für die Partie beim Nordrivalen, meinte Elfadli. Auch der gegen trotz der vier Gegentore überragende Schlussmann Daniel Heuer Fernandes sagte, man müsse die Niederlage beim VfB «schnellstmöglich abhaken». Um im kniffligen Kampf gegen den Abstieg nicht noch mehr unter Druck zu geraten.