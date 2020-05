HSV-Idol Uwe Seeler nach Sturz im Krankenhaus

Fußball-Idol Uwe Seeler. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Fußball-Idol Uwe Seeler ist nach einem Sturz in seinem Haus bei Hamburg in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 83 Jahre alte Legende des Hamburger SV brach sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei dem Unfall die Hüfte und sollte noch am Freitag operiert werden. Zuerst hatten unter anderem «bild.de», «abendblatt.de» und «mopo.de» berichtet. Der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

