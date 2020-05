HSV hat Interesse an Talent vom FC Barcelona

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Interesse am spanischen U21-Nationalspieler Oriol Busquets vom FC Barcelona. Das hat die spanische Zeitung «Mundo Deportivo» berichtet. Busquets war zuletzt an den niederländischen Erstligisten Twente Enschede ausgeliehen worden. Weil die Saison in der Ehrendivision aber abgebrochen wurde, kehrte Busquets vorzeitig nach Barcelona zurück. In Enschede hat der 21 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler 23 Spiele absolviert. Sein Marktwert wird auf rund 2,5 Millionen Euro taxiert.

Der HSV kann sich jedoch nur bei einem Aufstieg in die Bundesliga Hoffnung machen, heißt es in dem Bericht. Neben den Hamburgern sollen auch der FSV Mainz 05, der 1. FC Köln und Werder Bremen aus der Bundesliga sowie Deportivo Alaves und Real Valladolid aus der höchsten spanischen Spielklasse Interesse haben.

Bericht „Mundo Deportivo“