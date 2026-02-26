HSV Hamburg verliert nach schwachem Start in Lemgo

Lemgo (dpa/lno) –

Die Handballer des HSV Hamburg haben die 14. Niederlage in der laufenden Bundesliga-Saison kassiert. Vier Tage nach dem 25:23-Heimsieg über die MT Melsungen unterlagen die Norddeutschen beim TBV Lemgo Lippe mit 32:39 (15:18). Bester Werfer des HSVH, der mit 19:29 Punkten weiterhin auf Platz zehn steht, war Nicolaj Jörgensen mit sieben Toren. Für Lemgo war Tim Suton zehnmal erfolgreich.

Die Hanseaten taten sich zu Spielbeginn äußerst schwer. Frederik Bo Andersen setzte schon in der vierten Minute einen Siebenmeter weit über das Tor. Wenig später scheiterten Niklas Weller und Andersen nacheinander an TBV-Schlussmann Constantin Möstl. Im Gegenzug erhöhte Samuel Zehnder per Strafwurf auf 8:4 für die Gastgeber.

Hamburg bekommt das Abwehrzentrum nicht geschlossen

Erst zu Beginn der zweiten Halbzeit stellte Hamburg den Kontakt wieder her. Jacob Lassen traf zum 20:21 (37.). Die Lipperländer zeigten sich aber unbeeindruckt. Vor allem durch das Abwehrzentrum der Hanseaten kamen sie zum Erfolg. Gut sechs Minuten vor dem Ende betrug der Rückstand der Gäste beim 27:32 wieder fünf Treffer. Am Ende waren es dann sogar sieben Tore Differenz.