HSV Hamburg verlängert mit Nachwuchsmann Feit

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den Vertrag mit Nachwuchskreisläufer Thore Feit verlängert. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, bleibt der 19-Jährige auch in der Spielzeit 2022/23 bei den Hanseaten. Bislang lief Feit 35 Mal für die Hamburger auf.

«Thore ist ein talentierter Junge, der sich im Training stets voll reinhängt», sagte HSVH-Trainer Torsten Jansen: «Damit er sich jedoch bestmöglich weiterentwickeln kann, muss er viel Spielpraxis bekommen.» Deshalb soll Feit in der kommenden Serie vornehmlich in der U21 zum Einsatz kommen, die gerade den Aufstieg in die viertklassige Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein geschafft hat.