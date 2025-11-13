HSV Hamburg unterliegt in Göppingen nach Aufholjagd

Göppingen (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben das zweite Spiel hintereinander verloren. Vier Tage nach dem 29:33 im kleinen Nordderby bei der SG Flensburg-Handewitt unterlagen die Norddeutschen bei Frisch Auf Göppingen mit 30:34 (14:16). Mit neun Toren war Casper Mortensen der beste Werfer der Hanseaten, die jetzt bei 11:13 Punkten stehen. Für die Gastgeber war Oskar Sunnefeldt mal erfolgreich.

Zu Beginn der Partie zeichneten sich auf beiden Seiten die Torhüter aus. Der Ägypter Mohamed El-Tayar für Hamburg und der Norweger Kristian Saeveras für Göppingen entschärften mehrere Würfe des gegnerischen Teams. So waren beim 3:3 nach zehn Minuten erst sechs Tore gefallen.

HSVH-Trainer Jansen hadert mit Fehlern und den Schiedsrichtern

Mit einem 3:0-Lauf zogen die Gastgeber dann auf 6:3 (13.) davon und zwangen die Norddeutschen in die erste Auszeit. «Wir haben ein paar Probleme mit technischen Fehlern, mit Fehlwürfen und Schiedsrichterentscheidungen», sagte HSVH-Trainer Torsten Jansen. Seine Mannschaft verbesserte sich, konnte aber aus einer zwischenzeitlichen 13:11-Führung (23.) kein Kapital schlagen. Zur Pause lag Hamburg wieder zurück.

Mitte des zweiten Abschnitts wuchs der Rückstand auf sechs Treffer an (19:25/44.). Der HSVH verkürzte zwar auf 27:29 (54.), doch mit zwei Treffern in das leere Tor der Gäste zum 30:27 und 31:27 (beide 55.) brachte Frisch-Auf-Keeper Saeveras die Schwaben auf die Siegerstraße.