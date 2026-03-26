HSV Hamburg stolpert gegen Aufsteiger Bergischer HC

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben die 15. Saisonniederlage kassiert. Vor 2.942 Zuschauern unterlag das Team von Trainer Torsten Jansen dem Aufsteiger Bergischer HC mit 34:35 (17:18). Bester Hamburger Werfer war Moritz Sauter mit zehn Treffern. Für den BHC war Sören Steinhaus siebenmal erfolgreich.

Die Gastgeber hatten einige Ausfälle zu beklagen. So fehlten unter anderem der erkrankte Torhüter Mohamed El-Tayar und Casper Mortensen. Dafür standen der 22 Jahre alte Schlussmann Norwin Pein und der erst 18-jährige Xavier Appelt im Kader. Beide kamen aber nicht zum Einsatz.

Hamburger Anfangsprobleme im Angriff und Abwehr

Im ersten Abschnitt taten sich die Hanseaten extrem schwer. Die Abwehr bekam keinen Zugriff, und im Angriff stand immer wieder der gebürtige Hamburger Christopher Rudeck im BHC-Tor im Weg. In der 21. Minute lagen die Gäste mit 12:9 in Führung.

Viel Verantwortung bei den Hamburgern übernahm Rückraumspieler Sauter. Der 23-Jährige sorgte dafür, dass der HSVH die Partie zu Beginn des zweiten Abschnitts wieder ausglich. Auch Torwart Robin Haug steigerte sich, und so sorgte Kapitän Niklas Weller beim 26:25 (46.) für die erste Führung der Hausherren. Der BHC fing sich aber wieder, drehte das Spiel erneut und feierte nach dem 35:32 im Hinspiel den zweiten Saisonsieg gegen die Hanseaten.