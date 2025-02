HSV Hamburg siegt deutlich beim HC Erlangen

Nürnberg (dpa/lno) –

Der HSV Hamburg hat sein Punktekonto in der Handball-Bundesliga ausgeglichen. Nach dem 35:29 (15:13)-Auswärtssieg beim HC Erlangen machte die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen mit nun 19:19 Zählern einen Sprung auf den achten Tabellenplatz. Als beste Werfer steuerten Leif Tissier und Casper Mortensen je sieben Treffer zum doppelten Punktgewinn bei. Christopher Bissel war für Erlangen achtmal erfolgreich.

Gegen den vom früheren Hamburger Trainer und Funktionär Martin Schwalb betreuten Tabellen-Vorletzten kamen die Norddeutschen gut in die Partie. 5:3 lagen die Norddeutschen in der 8. Minute in Führung. Die Franken konnten sich vor allem bei ihren Schlussmann Dario Quenstedt bedanken, dass der Rückstand zur Pause noch übersichtlich war.

Beim 18:19 (38.) hatten die Franken wieder den Anschluss geschafft. Auch von mehreren Drei-Tore-Führungen der Hamburger ließen sich die Gastgeber nicht entmutigen. Allerdings war die Wurfquote der Erlanger zu schlecht, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Die Paraden ihres Torhüters Mohamed El-Tayar waren ein zusätzliches Plus zugunsten der Norddeutschen.