HSV Hamburg rutscht nach Niederlage auf Rang zehn ab

Düsseldorf (dpa/lno) –

Die Handballer des HSV Hamburg sind aus der oberen Hälfte der Bundesliga-Tabelle gerutscht. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen verlor ihr Auswärtsspiel beim Aufsteiger Bergischer HC 32:35 (17:19). Nach der siebten Saisonniederlage fielen die Hanseaten mit jetzt 13:15 Punkten auf Rang zehn zurück. Beste Werfer waren Moritz Sauter mit elf Toren für den HSVH sowie Sören Steinhaus und Noah Beyer mit je sieben Treffern für den BHC.

Hamburgs Trainer Torsten Jansen setzte im rechten Rückraum zunächst auf Oliver Norlyk anstelle von Jacob Lassen. Der dänische Linkshänder dankte es seinem Coach mit den beiden ersten Treffern für die Hanseaten. Danach aber übernahmen aber die Gäste die Spielkontrolle. Mit zwei verwandelten Siebenmetern brachte Beyer den BHC mit 9:6 in Führung.

BHC-Schlussmann Diedrich wird zum entscheidenden Faktor

Die Gastgeber blieben auch nach dem Seitenwechsel am Drücker. Immer wieder scheiterten die Hamburger an BHC-Keeper Lukas Diedrich. So wuchs der Rückstand des HSVH beim 22:27 (44.) auf fünf Treffer an. Beim 29:31 (53.) und beim 32:34 (59.) keimte noch einmal kurz Hoffnung auf, doch der BHC brachte den dritten Saisonsieg ins Ziel und verließ somit die Abstiegsränge.