HSV Hamburg nach sechs Pleiten wieder erfolgreich

Hamburg (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben nach zuvor fünf Niederlagen in Serie wieder einen Sieg gefeiert. Gegen die MT Melsungen setzten sich Hanseaten in eigener Halle mit 25:23 (14:13) durch. Beste Werfer waren Nicolaj Jörgensen mit acht Treffern für Hamburg und Dainis Kristopans mit sieben Treffern für Melsungen.

Die Partie vor 4.916 Zuschauern in der Arena im Hamburger Volkspark startete ausgeglichen. Erst beim 9:7 der Gastgeber durch Elias Kofler in der 20. Minute gab es eine etwas größere Führung. Die Nordhessen konterten aber mit einem 4:0-Lauf zum 11:9 (25.). HSVH-Trainer Torsten Jansen reagierte sofort mit einer Auszeit, um das Spiel seines Teams neu zu ordnen.

Starke Torhüter auf beiden Seiten

Nach dem Seitenwechsel standen vor allem die beiden Torhüter im Mittelpunkt. Hamburgs Robin Haug kam am Ende auf 14 Paraden, Melsungens Nebojsa Simic wehrte 16 Bälle ab.

Auch in der entscheidenden Phase waren die Keeper beteiligt. Simic war gegen den Siebenmeter-Heber von Jörgensen zum 24:23 (59.) machtlos. Im Gegenzug parierte Haug den Strafwurf von Florian Drosten. Damit stellte Hamburg die Weichen auf Sieg.