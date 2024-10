HSV Hamburg mit Auswärtsniederlage in Mannheim

Mannheim (dpa/lno) –

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben die zweite Saisonniederlage kassiert. Bei den Rhein-Neckar Löwen unterlag die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen vor 5.224 Zuschauern 27:30 (13:16). Erfolgreichste Werfer der Hanseaten, die jetzt 5:5 Punkte haben, waren Leif Tissier, Niklas Weller und Casper Mortensen mit je sechs Treffern. Für die Gastgeber erzielte Ivan Martinovic acht Tore.

Mit der Niederlage endete eine besondere Serie der Hamburger. Nach seiner Rückkehr in die Bundesliga hatte der HSVH zuvor alle drei Auswärtsspiele bei den Löwen gewonnen.

Die Gastgeber hatten den besseren Start. Nach zwei Paraden von Nationaltorhüter David Späth und zwei Treffern von Linksaußen David Móré führten die Löwen schnell mit 2:0 (3.). Beim 7:7 (13.) war die Partie wieder ausgeglichen, doch danach verfielen die Hamburger in der Defensive erneut in Lethargie. «Wir sind zu passiv», monierte Trainer Torsten Jansen in seiner ersten Auszeit.

Hamburg holt erneut einen Rückstand auf

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Die Löwen zogen auf 20:15 (36.) vor, doch wieder kamen die Gäste zurück. Mortensen erzielte per Siebenmeter das 23:24 (47.). Mit starken Paraden war Torwart Mohamed El-Tayar ein wichtiger Rückhalt. Am Ende fehlte aber auch die Kraft, um dem Spiel eine Wende zu geben.