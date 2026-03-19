HSV Hamburg holt norwegischen Kreisläufer Martin Hovde

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den norwegischen Nationalspieler Martin Hovde unter Vertrag genommen. Wie der Club mitteilte, kommt der 24 Jahre alte Kreisläufer aus seiner Heimat von Champions-League-Teilnehmer Kolstad HB. In der Hansestadt hat er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben.

«Wir haben ihn seit geraumer Zeit beobachtet und uns schon seit längerem mit ihm beschäftigt», sagte HSVH-Sportirektor Johannes Bitter über Hovde: «Er hat sich speziell im letzten Jahr extrem entwickelt. Wir glauben, dass dieser Trend noch lange nicht vorbei ist. Daher setzen wir große Hoffnungen in ihn.»

Auf der Kreisläuferposition haben die Hamburger für die nächsten Spielzeiten hohen Bedarf. Der Däne Andreas Magaard kehrt nach der aktuellen Saison in seine Heimat zu GOG Handball zurück. Kapitän Niklas Weller beendet im Sommer seine Karriere. Zweiter neuer Kreisläufer des Teams von Trainer Torsten Jansen ist Jan Schmidt vom TSV Bayer Dormagen. Schmidt hat schon jetzt ein Zweitspielrecht bei den Hamburgern.