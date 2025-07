HSV Hamburg geht mit fünf Neuen in die Saison

Trainer Torsten Jansen ist mit den Hamburger Bundesliga-Handballern in die neue Saison gestartet. Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Mit fünf Zugängen ist der HSV Hamburg in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Angesichts des größeren Umbruchs im Team wachsen die Erwartungen bei den Verantwortlichen des Zehnten der vergangenen Spielzeit nicht in den Himmel.

«Es wäre vermessen zu sagen, wir wollen uns verbessern», sagte Trainer Torsten Jansen. Für Sportchef Johannes Bitter steht fest: «Wichtig wird sein, dass wir diese Mannschaft zusammenbekommen, dass wir viel zusammen trainieren.»

Schwerwiegend bei den Hanseaten ist der Abgang von Spielmacher Leif Tissier, der sich dem Ligarivalen TSV Hannover-Burgdorf angeschlossen hat. Als Ersatz für den Regisseur kommen die Zugänge Elias Kofler (1. VfL Potsdam) und Nicolaj Jörgensen (Sönderjyske/Dänemark) in Frage. Sie sollen künftig mit Moritz Sauter das Spiel lenken. Jansen: «Wie schnell wir die Lücke schließen können, wird sich zeigen.»

Außer Kofler und Jörgensen haben sich die Rückraumspieler Einar Olafsson (Fredericia HK) und Oliver Norlyk (KIF Kolding) sowie Kaj Geenen (VfL Lübeck Schwartau) den Hamburgern angeschlossen. Das erste Spiel der neuen Serie bestreiten die Hanseaten am 31. August beim TVB Stuttgart.