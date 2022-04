HSV Hamburg eröffnet ersten Fanshop in Hamburgs City

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg eröffnet in der Hamburger City seinen ersten Fanshop. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, sind im Levantehaus in der Mönckebergstraße von Karsamstag (12.00 Uhr) an Trikots, Fan- und andere Sportartikel sowie Tickets für HSVH-Heimspiele erhältlich. Der im Erdgeschoss angesiedelte Shop umfasst eine Verkaufsfläche von 120 Quadratmetern. Nach der Eröffnung hat der HSVH-Fanshop von Dienstag nach Ostern an immer montags bis samstags von 10.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

«Es gibt in Hamburg keinen Laden, der sich ganz speziell an Handballer richtet. Diese Lücke wollen wir mit unserem Shop im Levantehaus schließen», erklärte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke in der Vereinsmitteilung. Das Sortiment soll kontinuierlich erweitert und auch über HSVH-Artikel hinausgehen. «Wir planen auch Aktionen und Events in unserem Laden, die sich nicht nur an Fans unseres Vereins richten, sondern an alle aktiven Handballer und Handballerinnen sowie alle Handball-Interessierte.»