HSV Hamburg erlebt Debakel gegen Spitzenreiter SC Magdeburg

Hamburg (dpa/lno) –

Der HSV Hamburg hat zum Start der Rückrunde in der Handball-Bundesliga ein Debakel erlebt. In ihrem letzten Heimspiel in diesem Jahr unterlagen die Norddeutschen dem Tabellenführer und Klub-Weltmeister SC Magdeburg am Dienstagabend vor 6022 Zuschauern in der Barclays Arena nach einer desaströsen ersten Hälfte mit 28:43 (9:27). Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen kassierte damit die elfte Saisonniederlage. Bester Werfer aufseiten der Hamburger war Casper Ulrich Mortensen mit acht Toren.

Nur in den Anfangsminuten erwiesen sich die Hanseaten als gleichwertiger Gegner, bekamen dann aber zunehmen Probleme, die Offensive von Magdeburg zu unterbinden und die eigenen Angriffe erfolgreich abzuschließen. Angesichts der 27:9-Führung der Gäste war die Partie bereits zur Pause entschieden.

Nach dem Seitenwechsel agierte der SCM nicht mehr so druckvoll und ließ die Hamburger mehr am Spiel teilhaben. Der HSVH nutzte seine Gelegenheiten besser und entschied den zweiten Durchgang sogar mit 19:16 für sich, konnte die deutliche Niederlage aber nicht verhindern. Das nächste Spiel bestreiten die Hanseaten am 23. Dezember (20.30 Uhr) bei der TBV Lemgo Lippe.