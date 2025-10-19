HSV Hamburg dreht Rückstand gegen Gummersbach

Hamburg (dpa/lno) –

Handball-Bundesligist HSV Hamburg hat den vierten Saisonsieg gefeiert. Gegen den VfL Gummersbach setzten sich die Hanseaten nach einer starken zweiten Halbzeit mit 31:30 (14:17) durch. Bester Hamburger Werfer war Moritz Sauter mit neun Treffern. Für Gummersbach waren Kay Smits, Julian Köster und Milos Vujovic je sechsmal erfolgreich.

Die Gäste, die stark in die Saison gestartet waren, drückten dem Spiel vor den nur 4.870 Zuschauern in der großen Arena im Volkspark von Beginn an ihren Stempel auf. Smits traf zum 6:4 (8. Minute), Köster erhöhte auf 14:10 (24.). Die Mannschaft von HSVH-Trainer Torsten Jansen konnte sich bei Schlussmann Robin Haug bedanken, dass der Rückstand nicht noch höher wurde. Der Norweger zeigte vor allem bei freien VfL-Würfen vom Kreis starke Paraden.

HSVH übernimmt auch ohne Mortensen die Kontrolle

Bei den Gastgebern, bei denen Casper Mortensen wegen muskulärer Probleme fehlte, fruchtete die Pausen-Ansprache von Jansen offenbar bestens. Mit drei Treffern in Serie glichen die Hanseaten wieder zum 17:17 aus (34.). Das 24:23 (49.) durch Frederik Bo Andersen war dann die erste Führung der Hamburger überhaupt. Die Norddeutschen übernahmen nun endgültig die Kontrolle und brachten den verdienten Sieg nach einer spannenden Schlussphase ins Ziel.