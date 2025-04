HSV gibt Verteidiger-Talent Joel Agyekum Profivertrag

Hamburg (dpa) –

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sein Talent Joel Agyekum länger an sich gebunden. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger erhielt seinen ersten Profi-Vertrag bei dem Zweitliga-Zweiten. Der in Hamburg geborene Agyekum kam 2017 vom Eimsbütteler TV in die Nachwuchsabteilung des HSV und spiel aktuell vor allem in der zweiten Mannschaft.

«Joel ist ein moderner Innenverteidiger mit spannendem Entwicklungspotenzial», sagte Sportdirektor Claus Costa laut der Club-Mitteilung. Der 1,90 Meter große Agyekum trainiert regelmäßig bei den Profis und stand bereits vier Mal im Kader. Beim 2:1-Erfolg bei Preußen Münster am 7. Februar kam er bislang das einzige Mal zu einem Kurzeinsatz in der 2. Bundesliga.

«Joel ist ein weiteres Beispiel für unseren eingeschlagenen Weg und für unsere immer enger werdende Verzahnung von Profis und Nachwuchs», sagte Sportvorstand Stefan Kuntz.