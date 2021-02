HSV gibt Dauerkarten-Verkauf auf

Eine Reihe von Fußbällen auf dem Rasen. Foto: Jan Woitas/zb/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV bietet keine Dauerkarten in der laufenden Saison mehr an. Das hat der Verein am Donnerstag mitgeteilt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist nicht absehbar, ob und wann Zuschauer zu den Heimspielen des Tabellenführers zugelassen werden können. Inhaber eines sogenannten Dauerkartenpfands, die bevorzugt beim Kartenverkauf berücksichtigt werden, seien per E-Mail unterrichtet worden, heißt es. Der HSV hofft, dass zum Ende dieser Saison Teilzulassungen von Zuschauern möglich sind.

dpa-infocom

