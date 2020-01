HSV gewinnt Test auf der Rückreise: 2:0 beim FC Basel

Dieter Hecking, Cheftrainer des Hamburger SV. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger SV hat bei seinem Zwischenstopp auf der Rückreise aus dem Trainingslager noch ein Erfolgserlebnis eingefahren. Der Fußball-Zweitligist setzte sich am Sonntag beim FC Basel mit 2:0 (1:0) durch. Jeremy Dudziak (9.) nach starker Vorarbeit von Neuzugang Louis Schaub und Sonny Kittel (71.) trafen für die Hanseaten.

Vor allem in der ersten Halbzeit überzeugte der Zweitliga-Zweite gegen die allerdings enttäuschenden Eidgenossen, ließen aber einige Chancen ungenutzt.

Das Team hatte am Samstag nach sieben Tagen im portugiesischen Lagos sein Trainingslager beendet und war nach Basel gereist. Nach der Partie in der Schweiz bestreitet der HSV noch ein Testspiel am Donnerstag um 18.30 Uhr beim Regionalligisten VfB Lübeck. Das erste Punktspiel steht am 30. Januar gegen den 1. FC Nürnberg an.

