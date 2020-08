HSV gewinnt gegen Hansa Rostock ersten Test

Daniel Thioune, der Trainer des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat sein erstes Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison gewonnen. Vier Tage nach dem Trainingsstart setzte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune am Sonntag gegen den Drittligisten Hansa Rostock mit 1:0 (0:0) durch. Das Tor erzielte in der 90. Minute Abwehrspieler Stephan Ambrosius. In der an Höhepunkten armen Partie im Volksparkstadion waren Zuschauer nicht zugelassen.

Thioune bot in der Startelf Rückkehrer Aaron Opoku und Neuverpflichtung Amadou Onana auf. Opoku war besonders motiviert, da er in der vergangenen Saison an Hansa Rostock verliehen war. Die Rostocker hatten mit sechs Zugängen begonnen. In der Halbzeitpause wurde bei beiden Mannschaften kräftig gewechselt. Beim HSV kamen sieben neue Spieler mit Wiederanpfiff ins Team, bei den Rostockern sechs.

Torchancen waren in der Partie bei 30 Grad Celsius Mangelware. Der HSV war die bessere Mannschaft, brachte sich durch Manuel Wintzheimer (21. Minute), Onana (44.) und Ambrosius (49.) aussichtsreich in Position, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Erst Ambrosius‘ Kopfball nach Ecke von Aaron Hunt führte zum Erfolg. Auf der Gegenseite hatte Innenverteidiger Adam Straight (64.) die beste Möglichkeit für den FC Hansa ebenfalls nach einem Eckball.

Die Rostocker mussten im dritten Test der Vorbereitung die erste Niederlage hinnehmen. Zuvor hatten sie gegen den Regionalligisten Berliner AK 07 mit 5:2 und beim Verbandsligisten FC Anker Wismar mit 1:0 gewonnen. Das Spiel in Hamburg war der erste Härtetest für den Drittligisten.

