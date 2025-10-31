HSV geht ohne Sorgen ins Duell der Aufsteiger

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger SV kann im Duell der Aufsteiger nahezu aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Warmed Omari fällt für die Partie beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wegen seines Außenbandrisses aus. Dafür stehen Nicolás Capaldo, der zuletzt über Wadenprobleme klagte, und Jean-Luc Dompé nach seiner Pause im DFB-Pokalspiel in Heidenheim wieder zur Verfügung.

Die Norddeutschen wollen im Rheinland Wiedergutmachung für die völlig unnötige Niederlage gegen den VfL Wolfsburg vor einer Woche leisten. Allerdings weiß HSV-Coach Merlin Polzin, dass eine schwere Aufgabe auf sein Team im ausverkauften Kölner Stadion wartet. «Wir müssen die Wucht, die im Stadion entstehen kann, im Keim ersticken und es dann zu einem guten Nachmittag für uns machen», sagte der Hamburger Trainer.

HSV siegt in Zweitliga-Duellen

In der vergangenen Saison konnte der HSV beide Duelle mit den Kölnern für sich entscheiden. Dennoch sicherte sich der FC am Ende die Meisterschaft in der Zweiten Liga vor den Hamburgern. Eine Randnotiz, die inzwischen keinen mehr interessiert. Vielmehr sind beide Clubs stolz darauf, dass ihnen der Saisonstart im Fußball-Oberhaus so gut gelungen ist. Die Kölner haben bereits elf Punkte gesammelt, der HSV hat bislang acht Zähler auf dem Konto.

«Es wird ein intensives und interessantes Spiel, in dem wir am Ende das bessere Ende für uns haben wollen», sagte Polzin, der sich die Kölner am Mittwoch extra noch einmal vor Ort im Pokal gegen den FC Bayern München angeschaut hat. «Es herrscht da immer eine coole Atmosphäre, Köln ist insgesamt ein sympathischer Verein», sagte der Hamburger Coach.