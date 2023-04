HSV gegen St. Pauli kostenfrei auf Youtube zu sehen

Hamburg (dpa) –

Das Hamburger Stadtderby der 2. Fußball-Bundesliga kann live im Internet verfolgt werden. Die Partie des Hamburger SV gegen den FC St. Pauli am Freitag (18.30 Uhr) kommender Woche wird kostenfrei auf dem YouTube Channel von Sky Sport in einer gesonderten Live-Übertragung zu sehen sein. Das teilte der Pay-TV-Sender am Freitag mit.

Neben den Kommentatoren Florian Schmidt-Sommerfeld und Pascal Martin wird Sky-Zweitliga-Experte Torsten Mattuschka die Übertragung begleiten. Die Sendung bei YouTube läuft von 18.15 Uhr und 20.45 Uhr. Mit der einmaligen Aktion will Sky nach eigener Aussage die streamingaffinen Fans ansprechen. Das Spiel der beiden hanseatischen Rivalen wird wie üblich auch über das kostenpflichtige Angebot von Sky gezeigt. Dabei wird der Ex-HSV-Stürmer Pierre-Michel Lasogga die Begegnung mit Reporter Martin Groß kommentieren