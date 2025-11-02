HSV gegen Kiel: Nordduell im DFB-Pokal

Die Partien für das Achtelfinale im DFB-Pokal stehen fest. Swen Pförtner/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es Anfang Dezember zum Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Die Runde der letzten 16 wird am 2. und 3. Dezember ausgetragen. Die Kieler hatten am vergangenen Dienstag schon einmal auswärts bei einem Bundesliga-Club gewonnen: mit 1:0 beim VfL Wolfsburg.

Der FC St. Pauli muss bei Borussia Mönchengladbach antreten. Gegen diesen Gegner gab es erst am Samstag in der Fußball-Bundesliga eine 0:4-Heimniederlage.

Für den Rekord-Pokalsieger FC Bayern München geht es bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals in den Endspielort Berlin. Der souveräne Bundesliga-Tabellenführer muss beim 1. FC Union antreten. Zu einem Top-Duell kommt es zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.