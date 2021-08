HSV gegen Braunschweig gewarnt: Im Pokal häufig Fehlstarter

Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein Jahr nach der Erstrunden-Pleite gegen Dynamo Dresden will der Hamburger SV bei der neuen Auflage des DFB-Pokalwettbewerbs eine weitere Blamage verhindern. Die Hamburger gastieren heute um 18.30 Uhr beim Drittligisten Eintracht Braunschweig. HSV-Trainer Tim Walter sieht seine Mannschaft jedoch nicht in der Favoritenrolle. «Wir sagen nicht unbedingt: Wir sind der Favorit», sagte Walter.

Der Coach verzichtet in dem Duell bei den Niedersachsen auf Mittelfeldspieler Jonas Meffert. Der aus Kiel gekommene Profi leidet unter den Folgen eines Schleudertraumas. Walter bezeichnete den DFB-Pokal als «geilen Wettbewerb». Er will das Spiel zur Weiterentwicklung seiner Mannschaft nutzen. Der HSV ist jedoch gewarnt. Von sechs Pokalstarts in den Vorjahren gingen drei verloren.

