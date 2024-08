HSV-Fußballerinnen ziehen in den Volkspark um

Umzug in den Volkspark: HSV-Trainer Marwin Bolz und Abwehrspielerin Sarah Stöckmann sind mit ihrem Team künftig neben dem Volksparkstadion zu sehen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Zweitliga-Fußballerinnen des Hamburger SV tragen in der gerade begonnenen Saison ihre Heimspiele unmittelbar neben dem Volksparkstadion aus. Nach Club-Angaben wird das Team auf Platz 6 am HSV-Campus antreten, erstmals am Sonntag (14.00 Uhr) im Punktspiel gegen den FSV Gütersloh.

Damit folge auf die positive sportliche Entwicklung nun ein weiterer wichtiger Baustein, um den Frauenbereich des HSV nachhaltig voranzutreiben, hieß es in der Mitteilung. Die neue Spielstätte biete mit rund 630 Stehplätzen eine deutlich höhere Kapazität als die bisherige Heimspielstätte in Norderstedt.

«Dazu rücken die HSV-Frauen nun auch geographisch noch ein Stück näher ans Herzstück des HSV, das Volksparkstadion», sagte HSV-Koordinatorin Saskia Breuer. «Wir freuen uns, dass wir eine gute Lösung für die laufende Saison gefunden haben und jetzt mit vollem Elan in das erste Heimspiel starten können.»

Die Paul-Hauenschild-Sportanlage in Norderstedt bleibe weiterhin als Trainingsstätte der HSV-Frauen und Spielstätte der Juniorinnen-Teams. Der Sportpark Eimsbüttel, auf dem das Team in der vergangenen Saison einige Heimspiele ausgetragen hatte, wird aktuell renoviert.