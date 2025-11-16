HSV-Fußballerinnen erreichen Pokal-Viertelfinale

Hamburg (dpa/lno) –

Die Fußballerinnen des Hamburger SV stehen im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das Team von Cheftrainerin Liese Brancao setzte sich mit 4:2 im Elfmeterschießen gegen den Bundesliga-Rivalen Bayer Leverkusen durch. Nach 90 Minuten und auch nach der Verlängerung hatte es 1:1 (0:0) gestanden. Elf Tage zuvor hatten die Leverkusenerinnen das Liga-Duell mit 2:1 für sich entschieden.

Im Elfmeterschießen waren alle vier Hamburger Schützinnen erfolgreich. Dagegen scheiterten auf Bayer-Seite Julia Mickenhagen an HSV-Torhüterin Larissa Haidner und Caroline Kehrer an der Latte. In der regulären Spielzeit hatte Sophie Hillebrand (68.) die Gastgeberinnen in Führung gebracht, Mickenhagen erzielte nur fünf Minuten später den Ausgleich.

Die Hamburgerinnen waren in der Bundesliga zuletzt aus dem Tritt geraten. In sechs Spielen kassierten sie fünf Niederlagen und holten ein Remis. Von Verunsicherung war beim Aufsteiger gegen den Bundesliga-Fünften aus Leverkusen nichts zu sehen. Die Hamburgerinnen waren mindestens ebenbürtig. Der Einzug in die Runde der letzten Acht war zwar glücklich, aber nicht unverdient.